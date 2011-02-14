Наша Україна протестує проти практики КДБ щодо священиків

Президія політради партії «Наша Україна» закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА припинити обмеження релігійної свободи в країні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це йдеться в зверненні президії «Нашої України» до керівництва країни з приводу порушення релігійних прав громадян.

«Наша Україна» у зверненні до вищого керівництва країни вимагає припинити порушення конституційного права громадян на свободу віросповідання та чинного законодавства у сфері міжконфесійних відносин і церковної власності, які останнім часом набули системного характеру.

«Ми засуджуємо наступ на законні права віруючих Української православної церкви Київського патріархату, численні випадки насильницького і обманного захоплення храмів цієї конфесії на користь Московського патріархату, які відбуваються за мовчазного потурання та неофіційного сприяння органів влади», - наголошується у зверненні. На думку «нашоукраїнців», Генеральна прокуратура усунулася від реагування на факти захоплення храмів, зокрема в с. Кам’янка Тельманівського району та с. Роздольне Старобешівського району Донецької області, повідомляючи у відповідь на депутатські запити, що у таких діях немає складу злочину.

«Ми протестуємо проти втручання влади в діяльність релігійних організацій, яке виражається, зокрема, у відновленні кадебістської практики тиску правоохоронних органів на священиків з метою схилити їх до співпраці, про що нещодавно заявляв глава Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР. Також є численні повідомлення про те, що представники влади спонукають православних священиків Київського патріархату переходити у підпорядкування Московського патріархату», - йдеться в зверненні .

Політрада партії поділяє стурбованість більшості релігійних організацій країни щодо планів уряду внести на розгляд парламенту нову редакцію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яка ускладнює умови реєстрації та розширює підстави для припинення діяльності релігійних організацій. В партії нагадують, цей законопроект не отримав підтримки Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Органи влади публічно демонструють прихильність до однієї конфесії – Православної церкви Московського патріархату, в тому числі через бюджетне фінансування. Поряд з цим, вищі керівники держави впродовж року ігнорують прохання провести зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, а також Київським патріархом ФІЛАРЕТОМ», - йдеться в документі.

На думку партійців, державна політика свідчить про протиправне втручання влади в релігійне життя суспільства, надання преференції одній конфесії та порушення гарантованої Конституцією рівності громадян перед законом у сфері віросповідання. Це, безумовно, суперечить Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод та іншим міжнародним зобов’язанням нашої країни.

«Такі дії влади провокують відновлення протистояння між прихильниками різних конфесій та ведуть до порушення конфесійного та суспільного миру, який є одним з найбільших надбань України за період незалежності. «Наша Україна» переконана, що влада не має на це жодного права», - наголошується у зверненні.

Партія вимагає від глави держави невідкладного проведення зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, з представниками церков та громадськості для обговорення цієї ситуації та прийняття заходів для виправлення теперішньої хибної політики.

Також вони вимагають від Президента та прем’єр-міністра усунути виявлені порушення релігійних прав громадян та забезпечити свободу віросповідання та рівноправність усіх конфесій в Україні.