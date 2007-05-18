Заява Партії регіонів

Партія регіонів переконана у легітимності Конституційного Суду і закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати оцінку звинуваченням глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ, висловленим на адресу коаліції нібито про синхронізацію дії з блокування досягнення компромісу у робочій групі з підготовки дострокових виборів і кадрові зміни у Конституційному Суді України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

“Партія регіонів висловлює стурбованість та занепокоєння значним поширенням у засобах масової інформації політичних заяв та коментарів окремих посадових осіб Секретаріату Президента з повідомленнями, що можуть призвести до загострення політичного протистояння та вибуху у суспільстві”, - йдеться у заяві.

На думку членів Партії регіонів, заявою В.БАЛОГИ “в черговий раз зроблено спробу поставити під сумнів легітимність Конституційного Суду України”.

“У політичній ситуації, що склалася, саме Конституційний Суд мав право і обов`язок виступити в ролі врегулювальника суспільно-політичної кризи. Однак ми стали свідками цілої низки системних протиправних дій з боку Секретаріату Президента та персонально його керівника пана БАЛОГИ, спрямованих на дискредитацію цього конституційного органу”, - сказано у заяві.

У документі також стверджується, що “чиновники Секретаріату намагаються зробити все можливе, щоб Конституційний Суд перестав існувати як такий”. Партія регіонів переконана, що “з цією метою напередодні першого Указу Президента про дострокові вибори була організована зустріч Президента із суддями Конституційного Суду”.

“З цією ж метою було організовано системний тиск на суддів Конституційного Суду уже під час розгляду справи – досить згадати тільки приставлення озброєних охоронців до кожного судді, організовану Секретаріатом прес-конференцію суддів, спроби шантажем заставити суддю-доповідача по справі відмовитися від участі в процесі”, - наголошується у заяві.

Партія регіонів також розглядає указ Президента про звільнення суддів Конституційного Суду як спробу маніпулювання судом. “Ці укази не є такими, які відповідають Конституції і законам України, та були видані з порушенням процедури, яка статтею 6 Закону України про Конституційний Суд передбачає, крім всього іншого, ще й необхідність проведення консультацій з прем`єр-міністром і міністром юстиції. Звільнення суддів Конституційного Суду напередодні винесення ними ухвали у справі – це безпрецедентна злочинна спроба зробити єдиний орган конституційної юрисдикції недієздатним”, - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на звільненого указом Президента заступника голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Сьогодні, 18 травня, глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА висловив думку про синхронізацію дій коаліції з блокування досягнення компромісу у робочій групі з підготовки дострокових виборів і кадрових змін у Конституційному Суді.