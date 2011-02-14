Наливайченко вимагає від Могильова звільнити керівництво одеської ДАІ

«Наша Україна» вимагає звільнення керівників одеської ДАІ.

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу безпідставного затримання та засудження 12 лютого до п’яти діб арешту активіста «Дорожнього контролю» Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми є свідками того, як замість захисту людей, в міліції вдаються до зухвалого зведення особистих рахунків», - наголосив він.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сьогоднішні переслідування Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО - це помста одеського ДАІ за те, що активіст «Дорожнього контролю» став на захист закону під час того, коли один з працівників ДАІ при виконанні обов’язків висловив публічну зневагу до державної української мови.

Таким чином, вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО, чиновники «в погонах» хочуть залякати громадян, які готові активно відстоювати свої права у разі незаконних дій представників МВС, та черговий раз “доказують суспільству своє нахабство, безкарність та вседозволеність”.

«У випадку з Д.ГОВЕРДОВСЬКИМ очевидним є українофобський намір відбити охоту українцям в південних та східних регіонах ставати на захист своїх мовних прав», - наголосив керівник політради.

«Ситуація, що склалася, виходить за будь-які допустимі межі. Від імені «Нашої України» вимагаємо від міністра внутрішніх справ МОГИЛЬОВА негайно звільнити керівників одеської ДАІ із займаних посад за цей випадок неприхованого свавілля», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він додав, що відповідно до Закону «Про міліцію», першим завданням працівників МВС є «забезпечення особистої безпеки, захист прав і свобод, законних інтересів громадян», “і в українській міліції не місце перевертням, які не здатні захистити людей, виконувати наші закони і не мають уявлення про честь і порядність українських правоохоронців”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що «Наша Україна» та народні депутати від партії беруть цю ситуацію під особливий контроль, про що свідчать відповідні депутатські звернення, і супроводжуватимуть її розвиток.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ при виконанні службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм зупиненого їм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ заявив: "Не розумію телячої мови".

Це було записано на відео Д.ГОВЕРДОВСЬКИМ і розміщено на сайті «Дорожнього контролю».

За наслідками службового розслідування О.ШВЕЦЯ було звільнено зі служби в ДАІ.

12 лютого приблизно о 3 годині ночі працівники ДАІ Одеси зупинили автомобіль активіста «Дорожнього руху» Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО й затримали його.