Янукович візьме участь у «Розмові з країною»

25 лютого в день річниці інавгурації Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у телепроекті «Розмова з країною».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, глава держави протягом трьох годин у прямому ефірі провідних телеканалів відповідатиме на запитання громадян, які будуть поставлені в ході прямих включень з регіонів, а також на питання, які надійдуть телефоном та через інтернет.

Проект стартує завтра, 15 лютого 2011 року.

На базі ВАТ "Укртелеком" організовано контакт-центр, який прийматиме запитання і думки громадян. Дзвінки до контакт-центру безкоштовні. Надіслати свої запитання можна також через інтернет. Їх прийматимуть за допомоги власних інтернет-ресурсів партнери телепроекту – інформагентства «УНІАН» та «Інтерфакс-Україна».

Усі запитання з контакт-центру, а також ті, що надійдуть через інтернет, щодня передаватимуться Президенту України. У подальшому вони будуть проаналізовані, по кожному запитанню буде надано відповідь.

Співорганізаторами телепроекту виступили провідні телеканали: «Інтер», «1+1», ICTV, ТРК «Україна», НТКУ і «5-й канал». За допомогою їх технічних можливостей будуть організовані включення з регіонів до студії кіностудії імені Довженка, де В.ЯНУКОВИЧ працюватиме 25 лютого.

«Новий формат спілкування Президента з громадянами у прямому ефірі є продовженням політики відкритості влади», - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.