Грищенко обіцяв відкрити у Вашингтоні меморіал жертвам Голодомору

Україна докладе всіх зусиль до відкриття у 2013 році у Вашингтоні меморіалу жертвам Голодомору в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав у Вашингтоні під час спілкування з представниками місцевої української громади.

К.ГРИЩЕНКО відвідав у Вашингтоні місце майбутнього спорудження меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. Під час спілкування з представниками української громади, він заявив, що Українська держава зробить все необхідне, щоб меморіал був відкритий до 80-х роковин Голодомору, жертв якого вшановуватимуть у 2013 році.

К.ГРИЩЕНКО розпочав робочий візит до США 13 лютого покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку у м.Вашингтон. Разом з главою зовнішньополітичного відомства пам`ять Великого Кобзаря вшанували міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Посол України в США Олександр МОЦИК, працівники Посольства України та представники української діаспори.

Довідка УНІАН. У жовтні 2006 року Президент США Джордж БУШ підписав закон, що дозволяє збудувати у Вашингтоні меморіал мільйонам українців, які загинули від голоду на початку 30-х років.