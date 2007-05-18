”Ми дивимося на КС, як на фенікса”

Політологи вважають, що призначення Валерія ПШЕНИЧНОГО головою Конституційного суду України посилить правовий хаос у державі.

Про це йдеться у повідомленні за результатами експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей, переданому УНІАН.

Зокрема, керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що після призначення В.ПШЕНИЧНОГО головою Конституційного Суду посилюється не коаліція, а загострюється політична криза.

За його словами, “з формальної точки зору, зростають шанси визнання Конституційним судом неконституційності указів Президента про розпуск парламенту”. Але ж, вважає експерт, таке рішення жодним чином не владнає ситуацію, оскільки політичні опоненти коаліції багато зробили для дискредитації Конституційного суду. На його переконання, рішення КС під керівництвом В.ПШЕНИЧНОГО не буде визнаватись ані Президентом, ані більшістю помаранчевого електорату.

“Рокіровка членів Конституційного суду ще раз підтверджує, що всередині коаліції йде внутрішнє змагання між умовними «партіями миру»і «партіями війни». «Партія миру» готова до узгодження компромісної дати виборів. «Партія війни» намагається взагалі поховати ідею перевиборів. Обрання В.ПШЕНИЧНОГО головою Конституційного Суду – це не перемога коаліції, а перемога «партії війни» всередині коаліції”, - переконаний експерт.

У свою чергу, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що в ситуації, коли В.ПШЕНИЧНИЙ буде виконувати обов’язки голови КС, можна було б прогнозувати, що укази Президента Конституційний Суд визнає недійсними. Але, додає експерт, оскільки В.ПШЕНИЧНОГО звільнено указом Президента, і Секретаріат Президента відмовляється визнавати повноваження В.ПШЕНИЧНОГО, повернуті йому судом, то президентська сторона матиме додаткові аргументи для того, щоб не визнавати рішення Конституційного суду.

Керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА також вважає, що призначення В.ПШЕНИЧНОГО послабить загальну позицію права в країні.

“У державі відбулось стрімке руйнування судової системи. Голів одних судів звільнює Президент, голів інших судів звільнює розпущений парламент. Після відставки І.ДОМБРОВСЬКОГО одна зі сторін буде апелювати щодо неконституційності Конституційного суду, а це означає, що держава лише глибше занурюється в болото правового хаосу”, - переконаний М.СТРІХА.

У свою чергу, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що звільнення І.ДОМБРОВСЬКОГО значно не посилить позицію коаліції, але відсутність голови зменшує у частини суспільства довіру до КС, яка й без того не дуже велика. Водночас, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ переконаний, що зараз КС може прийняти рішення, яке відповідає закону і Конституції.

Крім того, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зазначає, що зараз реалізується план використання Конституційного суду як інструменту війни проти Президента.

“Той факт, як це відбулося, і той факт, що фігуру нейтральну, компромісну – І.ДОМБРОВСЬКОГО, - замінили на людей, які не визнаються В.ЮЩЕНКОМ і які будуть вести боротьбу проти Президента, означає, що Конституційний Суд принесений в жертву нинішньому політичному конфлікту”, - вважає політолог. І таким чином, переконаний він, зусиллями обох сторін конституційне правосуддя в Україні зруйновано.

“Яким би не було рішення Конституційного Суду, а, швидше за все, будуть спроби визнати укази Президента неконституційними, ці рішення президентською стороною і значною частиною суспільства визнаватись не будуть”, - додає експерт.

У свою чергу, експерт Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що коаліція дуже багато отримала після відходу І.ДОМБРОВСКОГО.

“Ми дивимося на КС, як на якогось фенікса, який несподівано ожив і тепер починає проявляти бурхливу активність. Зазвичай, таке буває у передсмертному стані, перед розгоном або ліквідацією. Мабуть, Конституційний Суд сформувався таким чином, що вважає, що йому нема чого втрачати, отже він зробить все, щоб покарати Президента”, - наголошує експерт.