Плачков задекларував доходи за 2005 рік

Звільнений Верховною Радою з посади виконуючого обов`язки міністра палива і енергетики Іван Плачков задекларував 416 092 гривень 88 копійок доходу в 2005 році, повідомляє Українські новини.

Такі дані опубліковані в газеті "Урядовій кур"єр".

Плачков має у спільній власності квартиру загальною площею 216,3 квартири м, земельну ділянку площею 7 291 квартир м, житловий будинок площею 250 кв. м.

Окрім цього, на рахунку у вітчизняному банку у Плачкова 2,215 млн. гривень, номінальна вартість придбаних цінних паперів складає 19,981 тис. гривень.

Сукупний дохід інших членів сім`ї Плачкова в 2005 склав 81,135 тис. гривень, у членів сім`ї також є квартира площею 75,4 квартири м.

Кореспондент