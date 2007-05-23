Янукович забрав свої слова назад

Вчора відбулася зустріч прем`єр-міністра Віктора Януковича і президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Рене ван дер Ліндена. На ній глава уряду заявив, що він ніколи не давав згоди на проведення дострокових парламентських виборів – його просто неправильно зрозуміли, пише сьогодні "Коммерсантъ-Україна". Президент ПАРЄ вчергове підкреслив, що вирішення конфлікту між гілками української влади повинне відбуватися за строгого дотримання законодавства.

Спілкування українського прем`єра і президента ПАРЄ почалося з того, що пан Янукович подякував гостю за теплий прийом, наданий йому в Страсбурзі, і за зважену резолюцію щодо політичної ситуації на Україні. "Це складний час має для України надзвичайне значення. Я упевнений, що представники політичних сил на Україні скористаються резолюцією ПАРЄ, і це всім піде на користь", - заявив прем`єр і запропонував панові ван дер Ліндену своє бачення причин політичної кризи і можливостей його дозволу. На цих словах журналістів попросили покинути зал.

Втім, як стало відомо від учасників зустрічі, в довірчому тоні прем`єрові вдалося поговорити з президентом ПАРЄ всього декілька хвилин. Рене ван дер Лінден знову заявив, що він не підтримує жодної із сторін і виступає за дотримання законів при розв`язанні кризи. "Я так зрозумів, що вибори будуть, і питання лише в тому, щоб все було в правових і демократичних рамках", - сказав президент ПАРЄ панові Януковичу. При цьому пан ван дер Лінден виразив своє здивування "зміною курсу" українського прем`єра. "Для нас було несподіванкою, що ви погодилися на дострокові вибори, адже в Страсбурзі ви в різкій формі виступали проти них", - з посмішкою сказав він.

У відповідь Віктор Янукович, також посміхаючись, заявив, що курс він не змінив. "Мене неправильно зрозуміли, - сказав прем`єр.– Я не говорив про дострокові вибори. Йшлося про те, що потрібно зробити на випадок, якщо вибори все-таки будуть визнані необхідними". Як розповіли учасники зустрічі, в цей час на обличчі Рене ван дер Ліндена, який, судячи з усього, був добре інформований про спільну заяву Віктора Ющенка і Віктора Януковича від 4 травня, коли прем`єр визнав необхідність проведення дострокових парламентських виборів, можна можна було прочитати нерозуміння. Після цього розмова йшла вже в більш офіційному тоні: президент ПАРЄ продовжував вести мову про необхідність прискорення пошуку компромісу між політичними силами, але і Рене ван дер Лінден, і Віктор Янукович, кажучи про вибори, не забували уточнювати: "Якщо вони все-таки будуть".

Після зустрічі обидва учасники відмовилися коментувати її результати журналістам. Віктор Янукович просто не вийшов до преси, а Рене ван дер Лінден протиснувся повз телекамери, заявивши, що спізнюється на "важливий захід". А вже годину опісля прес-служба уряду розповсюдила прес-реліз, в якому були наведені абзаци з виступу прем`єр-міністра на зустрічі з Рене ван дер Лінденом. "Якщо немає законних підстав для дострокових парламентських виборів і ми ухвалюватимемо політичне рішення, то обов`язково необхідно прийняти пакет документів, який гарантуватиме чесні, вільні і прозорі вибори, - мовиться в заяві.– Якщо ж ми не зможемо цього зробити, якщо дострокові вибори погіршать життя людей, то треба добре подумати, чи потрібні такі вибори Україні". Для пана Януковича це було важливою заявою. Настільки важливим, що вона була спеціально записана на відеоплівку, а касети із записом розіслані на всі центральні телеканали.