ЄС має намір торгуватися з Іраном

Європейський Союз розробляє нові пропозиції Ірану з метою спонукати його відмовитися від своєї ядерної програми.

Як передає РБК, пропозиції, які включать послаблення в торгівлі і вигідні для Тегерану політичні ініціативи, обговорюватимуться 15 травня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Європейці намагаються розширити пакет економічних і політичних ініціатив, запропонованих Тегерану в серпні 2005 року. Тоді в обмін на преференції Європа вимагала від Ісламської Республіки припинення всіх робіт із збагачення урану. Іран дану пропозицію відхиляв, проте уряди країн Євросоюзу не залишили спроб переконати Тегеран піти на поступки відносно своєї ядерної програми. Паралельно з підготовкою Європою вигідних для Ірану пропозицій ведеться робота в Раді Безпеки ООН. Зокрема, розглядається можливість введення міжнародних санкцій стосовно Ісламської Республіки.