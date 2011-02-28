Комітет "Український Севастополь" вимагає перейменувати вулиці

Громадський комітет «Український Севастополь» виступає проти відкриття у місті анотаційної дошки радянському державному і партійному діячу Юрію Гавену.

У заяві, текст якої передано кореспонденту УНІАН і розміщено на веб-сайті громадського комітету, сказано, що «в опублікованому плані заходів Севастопольської міської державної адміністрації анонсовано відкриття 4 березня 2011 року об 11.00 анотаційної дошки за адресою вул. Гавена, 14-а».

«Очевидно, що не всі севастопольці знають і пам’ятають про те, що «син латишського народу Юрій Петрович Гавен – комуністичний діяч Криму і Севастополя», насправді був Яном Ернестовичем Дауманом. А «відзначився» він в Севастополі як родоначальник масового терору».

У заяві «Український Севастополь» наводить цитату Ю.Гавена. «Считаю нужным напомнить, что я применил массовый красный террор еще в то время, когда он еще партией официально не был признан. Так, напр., в январе 1918 года я, пользуясь властью пред. Севаст. Военно-Револ. Комитета, приказал расстрелять более шестисот офицеров-контрреволюционеров», — ці слова належать палачу, який здобув свою сумну славу жорстоким вбивством російських морських офіцерів», - наголошують в організації.

У громадському комітеті вважають, що «державна влада не лише не прибирає з топонімічної карти міста імена кровожерів і нелюдів, а й закріплює їх увіковічення».

Громадський комітет «Український Севастополь» також вимагає перейменувати севастопольські вулиці, «які носять імена большевицких вбивць і організаторів масового терору, як-то «Леніна», «Надежды Островской», «Николая Пожарова» та інших.