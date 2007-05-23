Призначення Турчинова узгоджене з Януковичем
18:08, 23 травня 2007Політика
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Аргументи Вадима Карасьова
|Вадим КАРАСЬОВ
«Це призначення обговорювалось на переговорах Президента і прем`єр-міністра», - сказав В.КАРАСЬОВ кореспонденту УНІАН.
На його думку, попри те, що багато політиків і експертів розцінюють це призначення як посилення позицій Президента, це є «кроком назад від силового сценарію».
На думку політолога, БЮТ обмежував дії Віктора ЮЩЕНКА, і це призначення розв`язує йому руки для ухвалення рішення про дату дострокових виборів, з урахуванням переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ.
Окрім цього, В.КАРАСЬОВ відзначив, що О.ТУРЧИНОВ знайомий зі сферою безпеки, і його призначення важливе з огляду на забезпечення дострокових виборів.
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