Призначення Турчинова узгоджене з Януковичем

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що призначення Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони узгоджено з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Це призначення обговорювалось на переговорах Президента і прем`єр-міністра», - сказав В.КАРАСЬОВ кореспонденту УНІАН.

На його думку, попри те, що багато політиків і експертів розцінюють це призначення як посилення позицій Президента, це є «кроком назад від силового сценарію».

На думку політолога, БЮТ обмежував дії Віктора ЮЩЕНКА, і це призначення розв`язує йому руки для ухвалення рішення про дату дострокових виборів, з урахуванням переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Окрім цього, В.КАРАСЬОВ відзначив, що О.ТУРЧИНОВ знайомий зі сферою безпеки, і його призначення важливе з огляду на забезпечення дострокових виборів.