Єжелю радять переймати досвід Європи, а не орієнтуватися на «Ладу-Каліну»

Голова виконкому політичної партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК радить українським військовим впроваджувати європейський досвід, а не «російсько-радянські злидні».

Як повідомляє прес-служба партії, так С.БОНДАРЧУК прокоментував заяву міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ впроваджувати російський досвід в українській армії.

«Наміри М.ЄЖЕЛЯ впроваджувати російський досвід проходження служби і вирішення соціальних проблем військовослужбовців говорять про одне: для наших військових закривають будь-які перспективи змін на краще, а про нормальні умови навіть не думають», – наголосив С.БОНДАРЧУК.

На його думку, заяви міністра оборони створюють враження про повне незнання ним «ані реальної ситуації і депресивних проблем у російській армії, ані передового європейського досвіду, ані потреб нашого війська. Не варто йти слідом за російською армією, яка ставить перед собою дуже відмінні від наших і дуже суперечливі для себе завдання».

На думку С.БОНДАРЧУКА, хибний вибір означає подальшу консервацію і поглиблення радянських хвороб у житті наших військовослужбовців - незадовільних соціально-побутових умов, низького рівня зарплати, низької ціни життя та гідності солдата і, як наслідок, низької престижності військової професії в суспільстві.

«Я знаю одне: у військовій реформі і соціальних стандартах не можна орієнтуватися на «Ладу-Каліну». Треба поважати наших військових, які критично мислять і оцінюють ситуацію за здоровим глуздом. Треба орієнтуватись на досвід і підходи, які реалізовані в європейських арміях. Треба рухатися не назад, а вперед. І насамперед подбати про реальну боротьбу з корупцією, яка руйнує нашу армію», - заявив С.БОНДАРЧУК.

За його словами, будь-які заяви влади про покращання соціальних умов військовослужбовців та перехід до професійної армії за теперішнього рівня фінансування є беззмістовними. Адже навіть за офіційними даними Міноборони, на розвиток української армії в 2011 році було виділено лише половину від мінімально необхідної суми.

С.БОНДАРЧУК також зауважив, що якщо порівняти закладені у Державний бюджет видатки на фінансування ряду ключових державних інституцій, наприклад за 2009 і 2011 р., то побачимо, що бюджет Генпрокуратури за цей період зріс у 2,3 рази, бюджет Державного управління справами, яке обслуговує вищі органи державної влади, зріс на 60%, а ось бюджет Міністерства оборони за цей самий час зріс лише на 16,7%. Але це формальне зростання є меншим, ніж «з’їла» інфляція за цей період, а фактичне фінансування Збройних Сил України за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА зменшилось у порівнянні з часами президентства Віктора ЮЩЕНКА.

«За таких підходів розподілу фінансування стає зрозуміло, чому не вирішується проблема забезпечення житлом 45 тисяч сімей безквартирних офіцерів. Влада зобов’язана змінити своє принизливе ставлення до військовослужбовців. «Наша Україна» вимагає збільшення фінансування армії в Державному бюджеті на 2011 рік за рахунок зменшення видатків на утримання центральних органів влади», - заявив С.БОНДАРЧУК.