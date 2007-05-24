СБУ порушила кримінальну справу про замахи на лідерів опозиції

Служба безпеки України завершила ретельну перевірку повідомлень керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Валерія ГЕЛЕТЕЯ щодо підготовки замахів на життя державних діячів.

Як повідомили УІНІАН у прес-центрі СБУ, за результатами вжитих оперативно-розшукових заходів СБ України відповідно до вимог статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України порушено кримінальну справу.

На даний час здійснюються процесуальні дії, визначені кримінально-процесуальним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня керівник Головного управління Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків, зокрема лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА та інших.