Мороз полетів у Словаччину, щоб розказати все Європі

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ відбуває до Словацької Республіки, де візьме участь у Конференції голів парламентів країн - членів ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на засіданні ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що, спілкуючись із колегами, «я зобов’язаний розповісти об’єктивно про суть того, що відбувається сьогодні в Україні».

«Я переконаний, що правда переможе, бо ми стоїмо на боці Конституції і законів України», - підкреслив голова ВР.

Після цього він покинув сесійну залу і зараз сесійне засідання веде перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.