Третьяков: нам історично не щастить з другим номером

„Наша Україна” та БЮТ на позачергові дострокові парламентські вибори підуть окремо, проте у нас спільна мета – перемогти на виборах Партію регіонів. Про це заявив народний депутат України п’ятого скликання, член Президії партії „Наша Україна” Олександр Третьяков у інтерв’ю газеті „Без цензури”.

“У разі створення мегаблоку з “Нашої України”, “Народної самооборони” та “Української правиці”, очолити загальний список Блоку повинен В’ячеслав Кириленко”, - заявив Третьяков.

„Проте я розумію харизму Луценка, тому до першого номеру в списку я підходжу, все таки, більш технологічно. Перший чи другий у списку – це не так важливо. Головне, щоб ми були однією командою, - вважає Третьяков, - І навіть якщо другим номером буде Кириленко, Луценко чи Балога, вони стовідсотково не перейдуть в „антикризову” коаліцію. Взагалі, нам історично з “двійками” не щастить, та я упевнений, що наступний №2 буде непохитним”, - запевнив депутат, нагадавши, що на минулих парламентських виборах другим номером в списку Блоку “Наша Україна” був Анатолій Кінах.

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