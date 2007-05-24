ЮЩЕНКО ЗВІЛЬНИВ ПІСКУНА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ сьогодні на засіданні колегії Генеральної прокуратури.

Зокрема, за його словами, сьогодні Президент скасував свій указ про призначення С.ПІСКУНА генпрокурором.

І.ПЛЮЩ також повідомив, що виконувати обов’язки генпрокурора буде прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент України на виконання постанови Шевченківського районного суду Києва від 26 квітня 2007 року поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.