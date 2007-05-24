”Беркут” зламав двері Генпрокуратури

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО зміг потрапити до будівлі Генеральної прокуратури України за допомогою бійців “Беркуту».

Як передає кореспондент УНІАН, двері ГПУ, включаючи приймальню для громадян, були зачинені. Для того, щоб глава МВС потрапив до будівлі ГПУ, бійцям “Беркута” довелося пролізти через браму, відчинити її, а потім зламати двері на вході до будівлі, в якій розташована приймальня генерального прокурора.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він тут робить, В.ЦУШКО сказав: «Мене Генеральна прокуратура запросила на колегію. Я приїхав».