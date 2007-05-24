Гелетея виштовхали за двері, Цушко бачить державний переворот

Святослав ПІСКУН, звільнений сьогодні Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з посади генерального прокурора, готовий виконувати указ Президента про звільнення, але оскаржить його.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він заявив сьогодні журналістам у своєму кабінеті, двері до якого були зламані.

«Я вам кажу відверто, мені указ ніхто не показував… Що мене здивувало - указ Президента має бути оприлюднений офіційно», - сказав ПІСКУН, додавши при цьому, що «я його буду виконувати, але оскаржу в суді». «Нехай Президент подасть до Верховної Ради - звільнити мене», - сказав він.

Крім того, С.ПІСКУН зауважив, що підставою для його звільнення має бути згода ВР.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, відповідаючи на запитання, які стосувалися подій в Генпрокуратурі, заявив: «Ви що, не бачите - державний переворот»

Разом з цим він наголосив, що міліція забезпечить все належне для забезпечення нормальної роботи ГПУ та генпрокурора.

Новопризначений начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ, який також прийшов до Генпрокуратури, зокрема й до кабінету генпрокурора, був виштовханий за двері народними депутатами від коаліції.