Люди Цушка беруть Генпрокуратуру в кільце
Міністр обіцяє не заважати співробітникам
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО запевняє, що міліція візьме під охорону Генеральну прокуратуру України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні, виступаючи перед співробітниками ГПУ, а також прокурорами регіонів.
«Ми візьмемо Генеральну прокуратуру під охорону по зовнішньому кільцю», - сказав В.ЦУШКО, додавши при цьому, що міліція не заважатиме виконанню службових обов’язків співробітниками Державної служби охорони.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному сайті Президента розміщено Указ глави держави № 469/2007 про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року про поновлення С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.
Іншим указом В.ЮЩЕНКО поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.
24 травня начальником Управління державної охорони України В.ЮЩЕНКО призначив Валерія ГЕЛЕТЕЯ.