Люди Цушка беруть Генпрокуратуру в кільце

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО запевняє, що міліція візьме під охорону Генеральну прокуратуру України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні, виступаючи перед співробітниками ГПУ, а також прокурорами регіонів.

«Ми візьмемо Генеральну прокуратуру під охорону по зовнішньому кільцю», - сказав В.ЦУШКО, додавши при цьому, що міліція не заважатиме виконанню службових обов’язків співробітниками Державної служби охорони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному сайті Президента розміщено Указ глави держави № 469/2007 про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року про поновлення С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

24 травня начальником Управління державної охорони України В.ЮЩЕНКО призначив Валерія ГЕЛЕТЕЯ.