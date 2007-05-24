Янукович із Ялти повертається до Києва

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні з Ялти повертається до Києва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА, сьогодні перший віце-прем`єр вилітає до Ялти, де замість В.ЯНУКОВИЧА візьме участь в засіданні глав урядів країн СНД.

Причин, через які В.ЯНУКОВИЧ повертається з Ялти, в прес-службі назвати не змогли.