До Генпрокуратури прибув Наливайченко

До Генеральної прокуратури України прибув виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він поки що відмовився відповідати на запитання журналістів і пройшов до приміщення Генпрокуратури.

Як повідомлялося, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Водночас депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

Крім того, у будівлі Генпрокуратури депутати коаліції виштовхали з кабінету генпрокурора начальника Управління держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ. При цьому депутати зламали двері до кабінету.