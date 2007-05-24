До Генпрокуратури прибув Наливайченко
Керівник СБУ не відповідає на запитання журналістів
До Генеральної прокуратури України прибув виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, він поки що відмовився відповідати на запитання журналістів і пройшов до приміщення Генпрокуратури.
Як повідомлялося, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.
Водночас депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".
Також до Генпрокуратури прибув міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.
Крім того, у будівлі Генпрокуратури депутати коаліції виштовхали з кабінету генпрокурора начальника Управління держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ. При цьому депутати зламали двері до кабінету.