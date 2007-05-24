Секретаріат Ющенка намагався змусити Піскуна виконувати ”замовлення”?

Святослав Піскун, звільнений сьогодні указом Президента з посади Генерального прокурора, заявляє, що з ним "велись розмови стосовно виконання замовних рішень". "Зі мною були розмови, мене викликали для того, щоб я, так би мовити, почав щось робити. Але почати діяти для мене незаконно – це було неможливо", - сказав він під час брифінгу. "Тому Генеральна прокуратура працювала тільки в руслі закону, і я сказав про це Президенту", - сказав С.Піскун.

РБК-Україна