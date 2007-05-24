«Народна самооборона» вітає призначення Шемчука на посаду генпрокурора

Громадянський рух «Народна самооборона» вітає призначення Віктора ШЕМЧУКА на посаду тимчасово виконуючого обов’язки генерального прокурора.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

Як зазначається в повідомленні, “істерія представників Партії регіонів та агресивні дії міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА проти діяльності в.о. генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА мають логічне пояснення – вони бояться відповідальності за свої вчинки”.

“В.ШЕМЧУК відомий своєю принциповою позицією в боротьбі проти «високопоставлених» злочинців з будь-яким кольором партійних квитків”, - повідомляє “Народна самооборона”.

“Не дивно, що після його звільнення з посади прокурора АРК, на півострів знову імігрував кримінальний авторитет МЕЛЬНИК, який уникав відповідальності лише завдяки саботажу заступника генпрокурора Рината КУЗЬМІНА. Одночасно ШЕМЧУК відновив розслідування як щодо старих земельних афер чиновників із оточення КУЧМИ, так і тих справ, які у Криму пов’язують із куратором автономії від Партії регіонів Антоном ПРИГОДСЬКИМ”, - говорится в повідомленні прес-служби “Народної самооборони”.

Окрім того, зазначає прес-служба, В.ШЕМЧУК “дав принципову оцінку неправовим рішенням кримських суддів, яких використали у боротьбі проти президентського указу про розпуск Верховної Ради. Не дивлячись на тиск генпрокуратури, ШЕМЧУК порушив кримінальну справу проти судді Феодосійського міського суду Олександра КОВАЛЕНКА, який у квітні поточного року призупинив дію указу президента України про дострокове припинення повноважень ВР”.

“Очевидно, саме неупередженість і принциповість ШЕМЧУКА, а також його призначення на посаду в.о. генпрокурора бояться представники коаліції, які давно відвикли відповідати перед законом”, - вважає “Народна самооборона”.