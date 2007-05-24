Цушко заявляє, що визнає легітимним генпрокурором Піскуна

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що визнає легітимний генеральним прокурором України Святослава ПІСКУНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам, перебуваючи на території ГПУ.

«Я визнаю сьогодні генеральним прокурором ПІСКУНА», - сказав В.ЦУШКО.

При цьому, відповідаючи на одне із запитань журналістів, що стосувалося оцінки дій МВС і, зокрема, міністра, з боку Президента України, В.ЦУШКО сказав: «Якщо я винен в чомусь – я відповім».

Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі охорону Генпрокуратури здійснюють співробітники держслужби охорони, втім він зауважив, що сьогодні С.ПІСКУН звернувся до нього з листом, в якому просив, щоб МВС взяло під охорону ГПУ.