Депутати залишили сесійну залу і пішли до Генпрокуратури
21:17, 24 травня 2007Політика
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Якісь особи намагаються захопити її приміщення
Народні депутати України залишили сесійну залу Верховної Ради і пішли до Генеральної прокуратури України.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат Олег АНТІПОВ.
За його словами, надійшла інформація, що якісь особи намагаються захопити приміщення ГПУ.
Він зазначив, що у зв’язку з цим народні депутати і відправляються туди.
На запитання, чи буде сьогодні сесійне засідання, депутат відповів: «його ніхто не відміняв».
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