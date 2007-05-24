Депутати залишили сесійну залу і пішли до Генпрокуратури

Народні депутати України залишили сесійну залу Верховної Ради і пішли до Генеральної прокуратури України.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат Олег АНТІПОВ.

За його словами, надійшла інформація, що якісь особи намагаються захопити приміщення ГПУ.

Він зазначив, що у зв’язку з цим народні депутати і відправляються туди.

На запитання, чи буде сьогодні сесійне засідання, депутат відповів: «його ніхто не відміняв».