Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє про захоплення Конституційного Суду

Про це він сказав у звернені до народу, яке транслював 5 канал.

В.ЦУШКО підкреслив, що група невідомих в цивільному захопила зал Конституційного Суду. „Ці особи відмовляються повідомити, хто вони, і з якою метою розташувались на ночівлю в залі суду”, – зауважив він.

За його словами, ситуація дає підстави стверджувати, що невідомі в цивільному „виконують замовлення новопризначеного начальника управління державної охорони по блокуванню роботи Конституційного Суду. Є підстави вважати, що група осіб, які захопили суд, буде робити спроби не допустити на робочі місця суддів КС”, - заявляє В.ЦУШКО.

Таким чином, наголошує міністр, правосуддя в країні буде паралізовано.

„Ми змушені заявити, що не можемо допустити такого кричущого порушення закону, нехтування всіма нормами міжнародного та українського права”, - наголосив В.ЦУШКО.