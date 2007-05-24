Гриценко: потрібне екстрене засідання РНБО
22:48, 24 травня 2007Політика
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І невідкладний контакт двох чільних Вікторів
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що слід зібрати екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
Міністр підкреслив, що цей орган координує всі силові відомства і центральні органи влади та може допомогти вийти з політичної кризи.
А.ГРИЦЕНКО переконаний, що в ситуації, що склалась, потрібен невідкладний контакт прем’єра та президента, які здатні вдвох знайти компроміс.
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