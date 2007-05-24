Гриценко: потрібне екстрене засідання РНБО

22:48, 24 травня 2007
Політика
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І невідкладний контакт двох чільних Вікторів

Анатолій ГРИЦЕНКО Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що слід зібрати екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Міністр підкреслив, що цей орган координує всі силові відомства і центральні органи влади та може допомогти вийти з політичної кризи.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що в ситуації, що склалась, потрібен невідкладний контакт прем’єра та президента, які здатні вдвох знайти компроміс.

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