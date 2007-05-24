Генпрокурор (за версією Президента) порушив кримінальну справу

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ст. 109 Кримінального кодексу України – “Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Управління державної служби охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ, залишаючи територію Генпрокуратури.

За його словами, проводяться відповідні оперативні слідчі заходи. Відповідно, притягуються винні до кримінальної відповідальності. При цьому він додав, що «ті, хто давав незаконні вказівки, вони понесуть відповідальність».

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, наразі закінчилася нарада у в. о. генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА, де в тому числі розглядалося зазначене питання.

В той же час, звільнений Президентом України з посади генпрокурора Святослав ПІСКУН досі не залишив приміщення Генпрокуратури.