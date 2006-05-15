Місце Литвина зайняв Бокий

Народний депутат Іван БОКИЙ (СПУ) очолив робочу групу з підготовки першого засідання Верховної Ради п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР четвертого скликання Володимир ЛИТВИН повідомив, що за дану кандидатуру проголосували 17 народних депутатів.

“За” голосували представники “Нашої України”, Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України.

В.ЛИТВИН покинув засідання робочої групи, і зараз на ньому головує І.БОКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня підготовча депутатська група Верховної Ради розпочала засідання, присвячене організації проведення першої сесії ВР 5-го скликання. До робочої групи увійшов 31 депутат.

Комуністи та представники Партії регіонів раніше пропонували обрати головою групи Адама МАРТИНЮКА. За нього проголосували 14 депутатів – представників вище названих політичних сил. Інша частина («Наша Україна», СПУ, БЮТ – 17 членів групи - УНІАН) не підтримала кандидатуру А.МАРТИНЮКА.