Тимошенко радить ”Нашій Україні” вчитися

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що блок «Наша Україна» повинен вчитися йти на компроміси і погодитися з тим, що представник БЮТ має очолити уряд, а представник Соціалістичної партії України - парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що такий баланс, який декларувався БЮТ спільно з соціалістами, є абсолютно логічним. Лідер БЮТ вважає, що він буде основою для стабільності нової коаліції. «А «Наша Україна» мусить вчитися йти на компроміси, тому що на компроміси не ходять лише ті політичні сили, які беруть 51% на виборах. А всі інші мусять ходити на компроміси», - наголосила вона.

У свою чергу, лідер СПУ Олександр МОРОЗ зауважив, що сьогодні в суспільстві гілки влади асоціюються саме з таким представництвом. Він вважає, що такий розподіл посад був би найкращою відповіддю на запити суспільства.

Відповідаючи на запитання журналістів, хто в такому випадку може претендувати на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, О.МОРОЗ зауважив, що кандидатуру на цю посаду має висувати Президент, але він, безперечно, повинен враховувати думку представників коаліції. О.МОРОЗ не виключає, що це може бути представник «Нашої України», оскільки, на його думку, секретар РНБО має бути політично близьким до Президента. З цією думкою погодилась і Ю.ТИМОШЕНКО.