Рудьковський пересів на велосипед
12:25, 15 травня 2006Політика
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«Toyota-Lexus» чернігівського мера потрапила в аварію
«Toyota-Lexus» чернігівського міського голови, соціаліста Миколи Рудьковського потрапила в аварію. Мікроавтобус «Фольксваген» зачепив машину мера крилом. Мер пересів за кермо велосипеда «Славутич», а двом високим чинам обласної Державтоінспекції вліпили догану.
Рудьковській говорить, що з велосипеда можна краще розглянути недоліки в житті міста і виправити їх.
Рудьковській навіть пообіцяв запропонувати пересісти на велосипеди ічиновникам, оскільки « з авто не так видно, що робиться в місті».
"Обком" з посиланням на "Високий вал"
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