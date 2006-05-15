Рудьковський пересів на велосипед

«Toyota-Lexus» чернігівського міського голови, соціаліста Миколи Рудьковського потрапила в аварію. Мікроавтобус «Фольксваген» зачепив машину мера крилом. Мер пересів за кермо велосипеда «Славутич», а двом високим чинам обласної Державтоінспекції вліпили догану.

Рудьковській говорить, що з велосипеда можна краще розглянути недоліки в житті міста і виправити їх.

Рудьковській навіть пообіцяв запропонувати пересісти на велосипеди ічиновникам, оскільки « з авто не так видно, що робиться в місті».

"Обком" з посиланням на "Високий вал"