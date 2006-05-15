Нова Верховна Рада збереться через 10 днів

Перше засідання новообраного парламенту відбудеться 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова прес-служби Верховної Ради України Вікторія ШВЕДОВА.

За її словами, таке рішення було прийнято сьогодні в ході засідання робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради п’ятого скликання.

Також робоча група утворила три підгрупи.

Перша підгрупа опікуватиметься питаннями, пов’язаними з урочистою церемонією відкриття першого засідання ВР та регламентом і порядком денним роботи сесії. Друга підгрупа буде займатися питаннями формування парламентських комітетів та керівного складу комітетів, а також фракцій і коаліцій, третя підгрупа – питаннями забезпечення умов діяльності ВР та депутатів.