ВР зобов’язала батька забрати дитину, якщо її відреклася мати
18:15, 15 березня 2011Політика
2558 0
З пологового будинку або з іншого закладу
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України" щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 284 народних депутата з 388, зареєстрованих в сесійній залі.
Документом встановлюється, що батько дитини, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого встановлено згідно із законодавством, зобов’язаний забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини.
Відповідно до закону, у разі, якщо батько дитини не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter