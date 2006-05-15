Литвин намалював два сценарії

Голова Верховної Ради четвертого скликання Володимир ЛИТВИН прогнозує, що у новому парламенті, скоріш за все, буде створено демократичну коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, судячи з останніх заяв, буде створено демократичну коаліцію за участю “Нашої України”, БЮТ та СПУ.

В той же час В.ЛИТВИН не виключає можливості й іншого сценарію. На його думку, може бути так, що при голосуванні за прем’єр-міністра України не вистачить декілька голосів для підтримки кандидатури, висунутої демократичною коаліцією. Тоді, за його словами, це будуть пояснювати, що, мовляв, необхідно було працювати з народними депутатами, щоб ця кандидатура була підтримана. «У нас вміють, якщо потрібно, організувати відповідним чином голосування» - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що, «тим більше, знають, як рахувати голоси». Він прогнозує, що при такому сценарії будуть говорити про необхідність залучити інші політичні сили до коаліції для того, щоб обрати прем’єр-міністра.

На думку В.ЛИТВИНА, демократична коаліція буде мати «більш-менш стійку конструкцію» до розподілу посад у виконавчі структури влади. «Після розподілу посад кожен буде намагатись займати свою нішу з прицілом на 2009 рік (йдеться про президентські вибори – УНІАН)», вважає він. При цьому спікер зазначив, що не виключає можливості, що «з’явиться бажання пришвидшувати 2009 рік».

Також В.ЛИТВИН висловив думку, що для майбутньої коаліції існує декілька загроз. За його словами, одна з них полягає в тому, що опозиція поставить конституційну вимогу, щоб кожен народний депутат голосував персонально. Другою проблемою для коаліції буде питання щодо вступу до СОТ, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та тарифів на проїзд. В.ЛИТВИН заявив, що деякі політичні сили категорично виступатимуть проти цих питань (очевидно, йдеться про СПУ, оскільки вона в минулому парламенті була проти цього – УНІАН).