У Василя Хари - серцевий напад

На засідання Депутатської групи викликали "швидку"

Новообраному заступнику керівника депутатської групи щодо підготовки сесії парламенту Василю Харі стало погано під час засідання у понеділок. За інформацією джерел "Української правди" , причиною погіршення стану здоров’я Хари став серцевий напад. Після надання допомоги бригадою "швидкої" депутату стало краще. Станом на 13 годину він залишив приміщення Верховної Ради.

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