Нардеп хоче заборонити банкам брати з людей штрафи більші, ніж дали кредит

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує законодавчо обмежити розмір банківських штрафів і пені за простроченими споживчими кредитами населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, в парламенті ним вже зареєстрований відповідний законопроект «Щодо обмеження розміру неустойки у разі невчасного повернення споживчого кредиту».

Обмеження розмірів неустойки (штрафу, пені) пропонується законодавчо закріпити на рівні не вище 100% від загальної суми боргу. Це обмеження стосуватиметься лише кредитів фізичним особам на придбання товарів і послуг для особистих потреб.

Необхідність ухвалення цього законопроекту автор пояснює широкою поширеністю ситуації, за якою люди, взявши споживчий кредит, надалі, прострочивши терміни погашення, виявляються не в змозі його виплачувати через необгрунтовано завищених зобов'язань з виплати неустойки. Іноді розмір неустойки у кілька разів перевищує розмір самого боргу за кредитом і стає необгрунтованим і непідйомним для позичальника.

Ухвалення цього законопроекту, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, сприятиме полегшенню становища позичальників-споживачів, які не в змозі оплачувати взяті кредити, сума яких значно збільшується за рахунок нарахування всіляких штрафів і пені.