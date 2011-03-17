Льовочкін розповів, що Янукович довго вибирав собі «активний інтерфейс»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «довго добирав активний інтерфейс», яким покликана стати новий прес-секретар глави держави Дарія ЧЕПАК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, призначення на цю посаду професіонала зробить роботу Президента ще більш відкритою, покращить комунікацію з медіасередовищем.

С.ЛЬОВОЧКІН також поінформував, що розпорядженням Президента вперше в Україні створено підрозділ (головне управління), яке займатиметься забезпеченням доступу громадян до публічної інформації.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, опікуватиметься цим головним управлінням Денис ІВАНЕСКО. «Ми розраховуємо, - зазначив глава Адміністрації Президента, - що отримуватимемо по 40-50 запитів щодня». Він також зазначив, що для налагодження роботи цього підрозділу будуть облаштовані спеціальні телефонні лінії та набрано штат працівників – не менше 20 осіб.

Водночас, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, вимога Президента щодо скорочення держапарату дотримуватиметься.

У свою чергу Д.ЧЕПАК, яку С.ЛЬОВОЧКІН представив журналістам, повідомила, що мала дві розмови з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ – місяць тому і нещодавно. «Поки я розмовляла з Віктором Федоровичем, то побачила людину, яка хоче змін на краще», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні, 17 березня, призначив Д.ЧЕПАК своїм прес-секретарем.

Досі В.ЯНУКОВИЧ не мав прес-секретаря. Натомість, прес-службу, як структурний підрозділ Адміністрації Президента України, очолював Денис ІВАНЕСКО.

Раніше Д.ЧЕПАК працювала головним редактором «Савік Шустер студія».