Литвин вважає, що Мороз триматиме всіх «на підвісі»

Голова Верховної Ради четвертого скликання Володимир ЛИТВИН вважає, що якщо прем`єр-міністром буде представник БЮТ, то новий парламент «за логікою речей» очолить представник «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Проте, вважає В.ЛИТВИН, «фракція СПУ, маючи «золоту» акцію, може вимагати будь-яку посаду, окрім прем`єр-міністра». Таким чином, за його словами, СПУ триматиме всіх «на підвісі».

В.ЛИТВИН також підкреслив, що наступному голові ВР «доведеться відстоювати Верховну Раду як інститут». За його словами, «всі хочуть перекласти вину на ВР, і зокрема в питанні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги». Він зазначив, що це пояснюють тим, що, мовляв, Верховна Рада не привела до присяги суддів Конституційного Суду, і тепер нікому приймати рішення про неконституційність підвищення тарифів.