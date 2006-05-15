Порошенко просить не займатися його працевлаштуванням
14:26, 15 травня 2006Політика
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Він відмовляється оцінювати свої шанси
Представник блоку «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО відмовляється оцінювати свої шанси обійняти посаду голови Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів про те, що його називають одним з найімовірніших претендентів на посаду голови ВР і як він оцінює свою шанси обійняти цю посаду, П.ПОРОШЕНКО сказав: «Я би просив політиків не займатися працевлаштуванням ПОРОШЕНКА».
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