Лівійська армія оголосила про припинення вогню
21:37, 20 березня 2011Політика
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Наказ командувача
Глава збройних сил Лівії ввечері в неділю наказав всім підрозділам дотримуватися умов нового перемир`я, оголошеного лідером джамахірії Муаммаром Каддафі, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
Вогонь повинен бути припинений з 21:00 (час київський). Про реакцію командування міжнародних сил, які завдають ударів по об`єктах в Лівії, поки не повідомлялося.
Як припускає агентство, оголосити про одностороннє припинення вогню лівійська влада зважилися напередодні нових авіанальотів.
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