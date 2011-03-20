Лівійська армія оголосила про припинення вогню

Глава збройних сил Лівії ввечері в неділю наказав всім підрозділам дотримуватися умов нового перемир`я, оголошеного лідером джамахірії Муаммаром Каддафі, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Вогонь повинен бути припинений з 21:00 (час київський). Про реакцію командування міжнародних сил, які завдають ударів по об`єктах в Лівії, поки не повідомлялося.

Як припускає агентство, оголосити про одностороннє припинення вогню лівійська влада зважилися напередодні нових авіанальотів.