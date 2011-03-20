У Ємені урядова криза

Президент Ємену Алі Абдалла Салех відправив уряд у відставки на тлі хвилі протестів у країні, повідомляє Reuters з посиланням на офіційне повідомлення державного агентства. Водночас, за інформацією з інших джерел, рішення президента оголошене за кілька годин до урядової заяви про самостійну відставку міністрів - на знак протесту проти антинародних репресій, зазначає Радіо Свобода.

Масштабні антиурядові виступи, що супроводжувалися зіткненнями демонстрантів з поліцією, відбуваються з початку лютого в ряді міст Ємену. Демонстранти вимагають відставки президента Алі Абдалли Салеха, який править з 1978 року.

За цей час жертвами зіткнень демонстрантів з поліцією стали кілька десятків людей, сотні поранені. Представник Ємену в ООН подав у відставку на знак протесту проти стрільби по демонстрантах.

У п`ятницю президент Ємену оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану, цивільному населенню тепер забороняється носити при собі зброю.