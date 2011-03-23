Азаров: хто вважає, що влада йому впала на голову, отримає по шапці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним членам Кабінету міністрів протягом місяця підготувати програму реформування податкової та митної служб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

При цьому він доручив керівництву Державної податкової служби вжити заходи для спрощення процедури сплати податків.

“Вимагаю переглянути підходи до фіскального адміністрування та істотно спростити правила для платників податків. Уряд і дня не терпітиме ситуацію, яку створили для бізнесу, коли підприємці вимушені стояти в чергах, а не працювати”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у жодному випадку не можна заважати бізнесу працювати.

“Сьогодні будь-які складнощі для платників податків дискредитують податкову реформу, а насправді є відчутні переваги й покращення податкового клімату в країні”, - зазначив прем`єр.

Він підкреслив, що факти, які свідчать про виникнення складнощів при сплаті податків, уряд розглядатиме як саботаж і диверсію проти країни.

«Кожен факт створення підприємцям складнощів, бюрократичної тяганини, корупції ми розглядатимемо як саботаж і диверсію проти України. Я для всіх чиновників хочу зробити акцент: якщо хтось вважає, що влада йому впала на голову як шапка Мономаха і можна не думати щодня про те, що ти зробив хорошого для людей, то негайно по шапці отримає», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на засіданні керуючої ради Комітету з економічних реформ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ піддав жорсткій критиці деякі аспекти в діяльності Державної митної служби та Державної податкової служби (ДПС). Він зажадав від керівництва Держмитслужби і ДПС змінити пріоритети в роботі і протягом місяця підготувати програму реформування цих відомств.