Чи відбудуться вибори взагалі? (думки політологів)

Більшість політологів вважає, що 30 вересня є найбільш прийнятною датою дострокових виборів до Верховної Ради для Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей, передані УНІАН.

Так, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ переконаний, що вибори відбудуться. ”30 вересня - граничний термін для опозиції і Президента. Тому перенесення на пізнішу дату для опозиції є неприйнятними”, - вважає експерт. На його думку, вибори відбудуться або в повному форматі, в тому числі і представників коаліції, або ж відбудуться в урізаному форматі без Партії регіонів, СПУ і КПУ.

“Зберігається можливість повного зриву виборів. Але це примарна перспектива. Це зрозуміли як В.ЯНУКОВИЧ, так і О.МОРОЗ, тому і пішли на домовленості з Президентом, погодились на компромісну для всіх політичних гравців дату”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.

В свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що 30 вересня прийнятне для В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ отримав перенесення виборів на середину осені, і оскільки максимальний ефект після підняття заплат і пенсій очікується за два місяця після початку процедури, то “регіонали” сподіваються отримати максимальний електоральний ефект від такого заходу.

Він вважає, що Президент так само має бути задоволений визначенням компромісної дати виборів, адже останнім часом в коаліції гору брала умовна «партія війни», яка сподівалася взагалі відмовитися від ідеї дострокових перевиборів.

“Єдиний з трійки підписантів, хто може бути незадоволений - це О.МОРОЗ. Соцпартія може потрапити до наступного парламенту лише як сателіт Партії регіонів. А значить, об’єктивно Олександр МОРОЗ - це «слабка ланка» в домовленостях трійки”, - вважає експерт. О.ДОНІЙ припускає, що О.МОРОЗ може спробувати або м’яко саботувати процес узгодження через Верховну Раду, або закласти такі підводні камені в пакет законів, які зможуть вистрелити відразу після виборчої кампанії.

Також директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що 30 вересня – дата прийнятна, але залишається проблема в тому, чи відбудуться вибори взагалі. “Ближчим часом ми побачимо, як відбуватиметься виконання зобов’язань сторонами. Але якщо зривів не буде, то я вважаю, що десь 80% на 20% шансів того, що вибори все таки відбудуться”, - сказав він.

Крім того, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що сьогодні створені лише передумов подолання кризи.

Він переконаний, що подолання політичної кризи можливе лише за кількох принципових умов: проведення і легітимація виборчої кампанії, своєчасне формування коаліції і уряду, оскільки це буде парламент, який буде мати рік недоторканності, напрацювання законодавчих і політичних процедур відносин майбутньої коаліції, майбутньої опозиції, вихід на формування і роботу конституційної комісії, яка є легітимним шляхом вирішення тих претензій до політичної системи, які постали в ході кризи влади.

“Щодо дати дострокових виборів, то принципове значення має те, що переговори велись в форматі трьох керівників держави, і це вже були не просто політичні перемовини, а все-таки була підведена риска гарантіями керівників держави. Виборча кампанія стає невідворотною. 30 вересня вибори відбудуться”, - вважає експерт.

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Більшість політологів вважає, що 30 вересня є найбільш прийнятною датою виборів для Ющенка та Януковича

Київ. 29 травня. УНІАН. Більшість політологів вважає, що 30 вересня є найбільш прийнятною датою дострокових виборів до Верховної Ради для Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей, передані УНІАН.

Так, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ переконаний, що вибори відбудуться. ”30 вересня - граничний термін для опозиції і Президента. Тому перенесення на пізнішу дату для опозиції є неприйнятними”, - вважає експерт. На його думку, вибори відбудуться або в повному форматі, в тому числі і представників коаліції, або ж відбудуться в урізаному форматі без Партії регіонів, СПУ і КПУ.

“Зберігається можливість повного зриву виборів. Але це примарна перспектива. Це зрозуміли як В.ЯНУКОВИЧ, так і О.МОРОЗ, тому і пішли на домовленості з Президентом, погодились на компромісну для всіх політичних гравців дату”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.

В свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що 30 вересня прийнятне для В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ отримав перенесення виборів на середину осені, і оскільки максимальний ефект після підняття заплат і пенсій очікується за два місяця після початку процедури, то “регіонали” сподіваються отримати максимальний електоральний ефект від такого заходу.

Він вважає, що Президент так само має бути задоволений визначенням компромісної дати виборів, адже останнім часом в коаліції гору брала умовна «партія війни», яка сподівалася взагалі відмовитися від ідеї дострокових перевиборів.

“Єдиний з трійки підписантів, хто може бути незадоволений - це О.МОРОЗ. Соцпартія може потрапити до наступного парламенту лише як сателіт Партії регіонів. А значить, об’єктивно Олександр МОРОЗ - це «слабка ланка» в домовленостях трійки”, - вважає експерт. О.ДОНІЙ припускає, що О.МОРОЗ може спробувати або м’яко саботувати процес узгодження через Верховну Раду, або закласти такі підводні камені в пакет законів, які зможуть вистрелити відразу після виборчої кампанії.

Також директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що 30 вересня – дата прийнятна, але залишається проблема в тому, чи відбудуться вибори взагалі. “Ближчим часом ми побачимо, як відбуватиметься виконання зобов’язань сторонами. Але якщо зривів не буде, то я вважаю, що десь 80% на 20% шансів того, що вибори все таки відбудуться”, - сказав він.

Крім того, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що сьогодні створені лише передумов подолання кризи.

Він переконаний, що подолання політичної кризи можливе лише за кількох принципових умов: проведення і легітимація виборчої кампанії, своєчасне формування коаліції і уряду, оскільки це буде парламент, який буде мати рік недоторканності, напрацювання законодавчих і політичних процедур відносин майбутньої коаліції, майбутньої опозиції, вихід на формування і роботу конституційної комісії, яка є легітимним шляхом вирішення тих претензій до політичної системи, які постали в ході кризи влади.

“Щодо дати дострокових виборів, то принципове значення має те, що переговори велись в форматі трьох керівників держави, і це вже були не просто політичні перемовини, а все-таки була підведена риска гарантіями керівників держави. Виборча кампанія стає невідворотною. 30 вересня вибори відбудуться”, - вважає експерт.