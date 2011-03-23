На збори депутатів-регіоналів прийшли Литвин з Симоненком

У Києві розпочалися національні збори депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, збори відбуваються у Міжнародному виставковому центрі. У них беруть участь сільські, селищні та міські голови, а також народні депутати України – всього близько 7 тисяч осіб.

Передбачається, що на зборах будуть підбиті підсумки роботи нинішньої влади за 2010 рік та визначені завдання з реалізації програми «Україна для людей» і структурних змін, ініційованих Президентом України.

На заході присутні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН і голова парламентської фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Планувалося, що на зборах виступить почесний лідер Партії регіонів, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, але, за даними його прес-служби, він захворів.