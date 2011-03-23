Радіо Мелодія просить Хорошковського розібратися з «корупцією» в Нацраді

Всеукраїнська радіомережа "Мелодія" просить голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО розслідувати ситуацію навколо знищення цього загальнонаціонального мовника.

Як ідеться у зверненні, текст якого передано агентству УНІАН, саме до компетенції СБУ віднесені державні задачі захисту національної державності і боротьба с корупцією.

Автори заяви нагадують, що трудовий колектив радіомережі «Мелодія» уже двічі звертався з листами до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, “вичерпавши перед цим всі доступні засоби захисту загальнонаціонального мовника, який вже понад 9 років працює в інформаційному просторі, зберігаючи та відновлюючи культурну спадщину України, але жодної відповіді на сьогоднішній день ми не отримали”.

“З деяких причин, у тому числі недосконалості чинного законодавства, упередженого ставлення до Всеукраїнської радіомережі «Мелодія» попереднього складу Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, а також правдивого висвітлення журналістами “Мелодії” ситуації в країні, наша організація опинилася в ситуації примусового позбавлення головних ефірних частот, на яких здійснює мовлення, а трудовий колектив перед загрозою втрати робочих місць”, наголошується у зверненні.

Його автори вважають, що “через певні корупційні складові” Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 16 березня прийняла рішення виділити 55 радіочастот компанії “Новий Обрій”, 12 з яких прораховані за власні кошти та належать радіомережі “Мелодія”.

Всеукраїнська радіомережа "Мелодія" просить В.ХОРОШКОВСЬКОГО провести перевірку результатів конкурсного відбору та підстав надання вперше в історії незалежної України такої кількості частот “нікому не відомому новачку у сфері загальнонаціонального радіомовлення України, а також з’ясувати особи засновників та керівництва ДП “Новий Обрій” і дослідити їхній зв`язок із членами Національної ради”.

Також автрри заяви просять голову СБУ особисто доповісти В.ЯНУКОВИЧУ про ситуацію навколо загальнонаціонального мовника і взяти під свій контроль передачу копій звернень главі держави.

“Ситуація знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі буде свідчити не на користь інформаційної безпеки України, знизить позитивний рейтинг держави та зашкодить іміджу України на міжнародній арені”, наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «КоммерсантЪ-Украина», Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 16 березня прийняла рішення виділити 55 вільних радіочастот компанії “Новій Обрій”.

За інформацією видання, «серед іншого компанія дістала 12 із 15 колишніх частот радіо "Мелодія".

“Новий Обрій” здійснюватиме мовлення у Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кіровограді, Ялті та інших містах.

Після цього радіомережа “Мелодія” звернулася до В.ЯНУКОВИЧА з проханням «терміново призначити і очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі». У зверненні наголошувалося, що без втручання Президента «нам залишилося існувати лічені дні, а може бути, і годин. Ми вже найближчим часом чекаємо практичні дії щодо знеструмлення наших передавачів, і просимо вас терміново призначити та очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі».