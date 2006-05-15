Черновецький наполягає на звільненні прокурора Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає на звільненні Василя ПРИСЯЖНЮКА з посади прокурора Києва у зв`язку з проблемами в роботі столичної прокуратури.

Це УНІАН підтвердили в Київській міській державній адміністрації.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ піддав критиці діяльність прокуратури міста за недостатню протидію неправомірним рішенням міської влади, зокрема щодо виділення земельних ділянок.

Як повідомлялося, в суботу, 13 травня, під час зустрічі з киянами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вислухавши численні скарги, також заявив: «Я наполягаю, прокурора треба зняти». "Думаю, днями це буде зроблено. Якщо його не знімуть, то ті, хто цього не зробить, відповідатимуть", - заявив мер. "Вважаю, наступного тижня у нас буде інший прокурор", - додав він.