Литвин розказав, що в Азарова «інтенсивно шукають» 5 мільярдів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що уряд готує зміни до бюджету, якими видаткову частину передбачається збільшити на 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі з жителями та депутатами місцевих рад Борзнянського району Чернігівської області.

За його словами, зараз уряд працює над можливістю внести зміни до Державного бюджету за підсумками першого кварталу. Він наголосив, що попередньо планується на 5 млрд. збільшити видаткову частину бюджету.

В.ЛИТВИН повідомив, що, зокрема, передбачається збільшення виплат освітянам.

«Зараз інтенсивно шукаються ці кошти», - підкреслив він.

Він додав, що останнім часом вони освітяни активно “демонструють свою позицію”.

В.ЛИТВИН зазначив, що в освітянську сферу «не повинно бути привнесено політики».

«У нас в освітянській сфері дуже багато політики», - сказав він.