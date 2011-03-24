Герман вважає, що на Кучму дали команду «фас»

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявляє про неприпустимість приниження гідності екс-президента Леоніда КУЧМИ у зв’язку із порушенням проти нього кримінальної справи.

Про це Г.ГЕРМАН написала у своєму інтернет-блозі.

“Я все чекаю, що ось-ось знайдеться людина з колишніх соратників Леоніда Даниловича, яка вийде і скаже публічно: Схаменіться, люди! Навіщо Ви понижуєте гідність старшого чоловіка, який 10 років і, до речі, років не найгірших, був Президентом України?”, - зауважила вона.

Водночас, як наголосила політик, “КУЧМА – не мій кумир і не герой мого роману. Але він – частина історії України”.

”Я теж колись ходила на акцію “Україна без Кучми”. І я абсолютно не проти того, щоб правоохоронні органи об`єктивно розслідували все, що належить за Законом.

Але коли “один в стране майор” дозволяє собі зверхнє і хамське “фейсом об тейбл його” по відношенню до Президента України, і коли при цьому ніхто не продемонструє майорові презирства і осуду за таку хамську поведінку, то стає соромно за нас усіх.

Невже лише тому, що сьогодні команду “фас!” дано на КУЧМУ, не знайдуться люди, які вступляться за його гідність?”, - заявила Г.ГЕРМАН.

За її словами, “багато хто з нас тоді піддавався на гарні гасла – так, як піддаються люди і тепер”.

“Ми не любили тих з Банкової так, як тепер, мабуть, не люблять нас. Бо люди в Україні здебільшого не люблять кожну владу.

Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотіла б звернутися до Леоніда Даниловича і сказати йому: Мені боляче, пане Президент, за Вас. Просто боляче.

Нехай восторжествує справедливість. Нехай знайдуть справжніх винних в убивстві Гонгадзе. Але нехай ця страшна історія все-таки навчить нас мати гідність і в жалобі”, - написала Г.ГЕРМАН.