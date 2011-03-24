Екс-генконсул РФ заявляє, що в Україні обмежують права російськомовних

Заступник начальника Управління Адміністрації Президента РФ з міжрегіональних і культурних зв`язках Олександр ГРАЧОВ вважає, що в України продовжують обмежувати права російськомовного населення.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Москві, про це він заявив сьогодні на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рухи України» в Держдумі РФ.

«Найкращі процвітаючі держави - це ті, які піклуються про всіх своїх громадян, незалежно від їх національності, незалежно від мови, якою вони розмовляють. На жаль, ми поки ще є свідками обмеження права російськомовного населення України», - сказав О.ГРАЧОВ.

За його словами, в Україні досі не ухвалений законопроект про мови, піддається нападкам націоналістів концепція мовної освіти в Україні, де, як він вважає, йдеться про необхідність зваженої політики у сфері мови.

О.ГРАЧОВ заявив, що «високими темпами досі відбувається скорочення кількості шкіл, навчання в яких відбувається російською мовою». Крім того, не вирішене питання з акредитацією російських ВНЗ в Україні, додав він.

У той же час, за словами співробітника АП, російська сторона помітила позитивні зрушення у сфері телерадіомовлення. «Ми про них знаємо. А з іншого боку, дуже багато залежить від політичної кон`юнктури в Україні і від того, як будуть себе вести російськомовні руху, наскільки активно вони будуть себе поводити», - заявив О.ГРАЧОВ. При цьому він нагадав, що зараз у Верховній Раді України перебуває законопроект, прийнятий у першому читанні, про скасування обов`язкової квоти на мовлення в телерадіоефірі українською мовою.

«Ми вважаємо, що розширенню російськомовного простору має сприяти не тільки входження інформаційного ресурсу і ЗМІ РФ на український ринок, а й підтримка друкованих інформаційних видань, також і Інтернет ЗМІ, які виходять російською мовою, як з боку державних інститутів, так і з боку громадських організацій України», - заявив кремлівський чиновник.

За його словами, зараз відбулися зміни у бік зміцнення партнерства і взаєморозуміння між РФ і Україною.

Крім того, О.ГРАЧОВ зазначив, що російські і російськомовні руху в Україні є «важливою компонентою» комплексу заходів, спрямованих на будівництво і реалізацію спільних планів щодо збереження і зміцнення гуманітарних та економічних зв`язків між країнами.

Як відомо, раніше О.ГРАЧОВ був Генеральним консулом РФ у Одесі, до складу консульського округу якого входять Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська області.

У липні 2009 року МЗС України оприлюднило заяву, що «окремі працівники російського Генерального консульства в Одесі займаються діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом». Розглядалося питання про дострокове припинення роботи О.ГРАЧОВА в Україні у зв`язку з тим, що генконсул, за оцінкою глави МЗС України Володимира ОГРИЗКА, «порушує норми Віденської конвенції про дипломатичні відносини».

«Українська правда» з посиланням на джерела в компетентних органах повідомила, що О.ГРАЧОВ займався створенням підконтрольної РФ структури для реалізації російського впливу. Зокрема, під час неофіційних особистих зустрічей він доручав українським громадянам готувати письмову інформацію про те, як створити механізми впливу і просувати політику Росії в Україні, причому отримані матеріали надходили через російські спецслужби прем`єру РФ Володимиру ПУТІНУ.

В.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО заявив, що українська сторона повернеться до питання припинення повноважень О.ГРАЧОВА, якщо він буде продовжувати діяльність, не сумісну зі статусом дипломата.

Пізніше, 31 липня 2009 року, МЗС України ухвалив рішення призупинити свою рекомендацію генеральному консулові РФ в Одесі О.ГРАЧОВУ достроково припинити повноваження, незважаючи на наявність до нього претензій. «МЗС України виступило з пропозицією тимчасово щодо О.ГРАЧОВА це рішення призупинити, бажаючи продемонструвати конструктивний підхід», - заявили в українському дипломатичному відомстві.