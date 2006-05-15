Тернопільська облрада не дістанеться Тимошенко

Блок “Наша Україна” та Український народний блок Костенка і Плюща визначились з єдиною кандидатурою, яку вони пропонуватимуть на посаду голови Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на узгоджувальній раді вони дійшли згоди, що підтримуватимуть голову правління облспоживспілки, заступника голови обласного осередку партії “Народний Союз Наша Україна” Михайла ЛАЗАРА.

Також обговорювалась кандидатура голови Тернопільської райдержадміністрації, заступника голови обласного осередку Української народної партії Володимира БОЛЄЩУКА.

Блок “Наша Україна” та Український народний блок Костенка і Плюща мають в облраді 61 депутатський мандат зі 120.

Блок Юлії Тимошенко зі своєю кандидатурою визначився ще у квітні. Він пропонуватиме на цю посаду начальника обласного управління освіти і науки Михайла МИКОЛЕНКА. БЮТ представлений в облраді 54-ма депутатами.

Хто з двох кандидатур – М.МИКОЛЕНКО чи М.ЛАЗАР – стане головою облради, стане відомо завтра під час першої сесії.